SK Telecom : introduction de la « réinitialisation de la carte SIM »

Photo : YONHAP News

Hier, SK Telecom a annoncé l’introduction d’une nouvelle solution qui permet de modifier certaines informations de la carte SIM sans avoir à la remplacer physiquement.Cette méthode, appelée « réinitialisation de la carte SIM », consiste à changer certaines données d’identification et d’authentification de l’utilisateur, ainsi que les informations qu’il enregistre directement. Une fois la modification effectuée, toute tentative de duplication utilisant des informations de carte SIM précédemment divulguées sera bloquée. Par ailleurs, cette solution active simultanément plusieurs fonctionnalités du réseau, produisant un effet équivalent à un remplacement de la carte SIM.L’opérateur de télécommunications a indiqué qu’il offrirait cette fonction aux clients ayant reçu un message concernant le remplacement de leur carte SIM. Ces clients devront se rendre dans les magasins T World pour en bénéficier, et la société envisage d’étendre cette solution au plus grand nombre. Dès aujourd’hui, avec l’augmentation des stocks de cartes SIM, les abonnés ayant réservé leur remplacement recevront des informations sur la planification de leur rendez-vous.À ce jour, 1,43 million de cartes SIM ont été échangées, et 7,22 millions de réservations étaient encore en attente. En outre, 10,77 millions de nouvelles cartes SIM seront disponibles d’ici le mois prochain.