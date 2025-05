Corée-USA : Séoul mènera les discussions commerciales selon le principe de l’intérêt national et de la réciprocité

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a appelé les ministères concernés à mener les discussions commerciales avec les Etats-Unis sous le principe de maximisation de l’intérêt national et de bénéfice mutuel.Lors d’une réunion tenue ce lundi, Lee Ju-ho a souligné l’importance d’une préparation rigoureuse, en particulier dans le contexte des récents accords commerciaux entre les USA et le Royaume-Uni, ainsi que des mouvements similaires de pays partageant des positions comparables.Parmi les participants figuraient le ministre de l'Industrie Ahn Duk-geun, le ministre des Affaires étrangères Cho Tae-yul, le chef du Bureau de coordination politique (OPC) Bang Ki-sun, le ministre par intérim de l'Economie et des Finances Kim Beom-seok, et le ministre délégué au Commerce extérieur Cheong In-kyo.Par ailleurs, les discussions bilatérales de rang ministériel et les négociations techniques supplémentaires avec Washington, prévues cette semaine à l'occasion de la réunion des ministres du Commerce et des échanges de l'APEC, ont été abordées.