Photo : YONHAP News

Comme hier, ce mardi sera ensoleillé en Corée du Sud. Le ciel sera dégagé sur l’ensemble du territoire avec quelques nuages sur les côtes.Du côté des températures, il fera chaud aujourd’hui. Ce matin, il fait 15°C à Séoul, 13°C à Daejeon et Gwangju, 17°C à Jeonju, 15°C à Daegu et 16°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 25°C dans la capitale, 26°C à Daejeon, 27°C à Jeonju et Gwangju, 22°C à Busan ainsi que 28°C à Daegu. La maximale est prévue pour Gangneung avec 29°C.