Apec : les ministres de l’Emploi s’engagent à coopérer pour des marchés du travail durables

Photo : YONHAP News

Lors de la séance plénière de la 7e réunion ministérielle du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) sur le développement des ressources humaines, tenue lundi sur l’île de Jeju, les ministres chargés de l’Emploi et du Travail des 21 pays membres se sont engagés à coopérer en faveur de la construction de marchés du travail durables ainsi que de la flexibilisation de l’emploi.Lors de cette rencontre, les participants ont exploré les politiques et les formes de coopération visant à créer des emplois de qualité tout en évitant l’apparition d’inégalités, dans un contexte de transformations structurelles des marchés du travail. Ils se sont mis d’accord pour promouvoir un environnement plus flexible et plus dynamique, et mieux se préparer aux emplois de demain. Plus concrètement, leur objectif est de réduire la polarisation des marchés du travail et les discriminations, d'élargir les filets de sécurité sociale à l’ensemble des travailleurs, ainsi que partager leurs connaissances et bonnes pratiques pour atténuer les écarts technologiques entre les pays.Les membres se sont également accordés sur le renforcement du soutien à l’accès à l’emploi des jeunes et des femmes, dans le but de relever les défis liés au développement de l’intelligence artificielle (IA).Placée sous le thème « Marchés du travail durables et emplois pour l’avenir », cette réunion marquait leur première rencontre depuis celle organisée à Hanoï, au Vietnam, en 2014. La Corée du Sud avait déjà accueilli cet événement en 1997, à Séoul.Par ailleurs, un Forum de l’Apec sur l’emploi durable sera mis en place afin de concrétiser les résultats de cet accord. Sa première édition se tiendra l’année prochaine dans la capitale sud-coréenne.