R&D : la Corée du Sud au cinquième rang mondial en 2023

Photo : YONHAP News

Selon la nouvelle édition du « EU Industrial R&D Investment Scoreboard », en 2023, les 2 000 plus grandes entreprises mondiales ont investi un montant record de 1 257 milliards d’euros dans la recherche et le développement. Il s’agit d’une hausse de 7,7 % sur un an.D’après l'Institut sud-coréen pour l’évaluation et la planification des sciences et technologies (KISTEP), parmi ces compagnies, 40 sont sud-coréennes. Celles-ci ont dépensé 42,5 milliards d’euros en R&D, ce qui représente une augmentation de 23,7 % par rapport à 2022 et dépasse la croissance des investissements de leurs homologues du G7. Leur part dans le total mondial s’est élevé à 3,4 %, plaçant la Corée du Sud au cinquième rang, derrière les Etats-Unis, la Chine, l’Allemagne et le Japon.Parmi les firmes sud-coréennes figurent Samsung Electronis et SK Hynix. En 2023, elles ont investi respectivement 19,8 milliards et 5,3 milliards d’euros. Soit une progression respective de 14 et 69 % en rythme annuel.Le rapport montre également que l’industrie du pays du Matin clair a dépensé le plus en R&D du matériel TIC avec 63 % de l’ensemble, suivi par les automobiles et leurs composants.