Affaire Lee Jae-myung : le président de la Cour suprême refuse son audition au Parlement

Le président de la Cour suprême, Cho Hee-dae, et 11 de ses juges ont refusé de se présenter à leur audition parlementaire, prévue demain. Cho a transmis hier cette décision à l’Assemblée nationale. Selon la plus haute juridiction, il est gênant pour des magistrats de devoir s’expliquer sur leur jugement devant les députés.La semaine dernière, le Minjoo et le Parti de la Reconstruction de la Corée avaient décidé de les interroger sur leur verdict rendu dans l’affaire d’infraction à la législation électorale concernant Lee Jae-myung, candidat du premier parti de l’Hémicycle à la prochaine présidentielle. Pour rappel, le 1er mai, la Cour suprême avait cassé le jugement de la Haute Cour à son encontre, et ordonné un nouveau procès. Ce qui aurait pu compromettre sa candidature. Finalement, l’audience doit être organisée après le scrutin du 3 juin.Pour les élus des deux mouvements de centre-gauche, le pouvoir judiciaire aurait voulu faire barrage à Lee et intervenir ainsi dans l’élection.