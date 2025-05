Scala de Milan : Chung Myung-whun nommé futur directeur musical

Photo : KBS News

Chung Myung-whun a été nommé prochain directeur musical de la Scala de Milan. Lundi, la prestigieuse salle d'opéra italienne a annoncé que le chef d'orchestre de renommée internationale prendra ses fonctions à partir de 2027 jusqu’en 2030, succédant ainsi à Riccardo Muti.Inaugurée en 1778, la Scala est un théâtre de rêve pour les chanteurs lyriques du monde entier. Elle a accueilli de nombreuses premières d’œuvres majeures, telles que « Nabucco » et « Otello » de Giuseppe Verdi, ou encore « Madame Butterfly » de Giacomo Puccini. C’est la première fois qu’un Asiatique est nommé à la direction musicale.Selon le quotidien italien « La Repubblica », le directeur de la Scala, Fortunato Ortombina, a proposé la nomination de Chung lors d’un conseil d'administration, qui l’a approuvée à l’unanimité.Aujourd’hui âgé de 72 ans, le musicien sud-coréen a commencé sa carrière musicale en tant que pianiste. Il s’est fait connaître en remportant le deuxième prix au concours Tchaïkovski en 1974. Il est devenu chef assistant de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles en 1978, avant d’en être nommé chef associé en 1981. Dans les années 1980, il a dirigé plusieurs orchestres européens, dont l’Orchestre Symphonique de la Radio de Sarrebruck en Allemagne et l’Orchestre de l’Opéra Bastille en France.Le maestro entretient par ailleurs des liens étroits avec la Scala. Depuis 1989, il y a dirigé 84 représentations et 141 concerts, un record pour un chef d’orchestre qui n’en était pas le directeur musical.