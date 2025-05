Présidentielle : les trois principaux candidats cherchent à séduire l’électorat conservateur

Photo : YONHAP News

En ce deuxième jour de campagne présidentielle officielle, les candidats des partis représentés à l’Assemblée nationale sillonnent Daegu et sa région proche, celle de Gyeongsang du Nord, le bastion conservateur le plus important du pays.Lee Jae-myung, du Minjoo, effectue une nouvelle tournée dans plusieurs villes qu’il n’a pas visitées lors de la précédente, réalisée vendredi et samedi derniers. Son objectif est de tenter de séduire l’électorat conservateur mais aussi centriste, en leur promettant l’unité nationale.Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a pour sa part commencé la journée en allant se recueillir sur les tombes des militants indépendantistes à Daegu. Puis, il doit assister à la cérémonie de lancement de son comité de campagne de la région, avant d’aller visiter successivement à Ulsan dans le Gyeongsang du Sud, et à Busan. Dans la deuxième ville du pays, Kim doit évoquer la question du déménagement de la banque publique, la Korea Development Bank, réclamé par ses habitants et se rendre à un grand marché aux poissons. L’occasion pour lui d’afficher une nouvelle fois sa détermination à doper l’économie directement liée au quotidien du peuple.Quant à Lee Jun-seok, du Parti de la Réforme, il est parti à la rencontre d’étudiants d’université, de médecins, ou encore de commerçants de Daegu. A 40 ans, le plus jeune des trois candidats cherche à valoriser sa jeunesse et ses compétences de communication.