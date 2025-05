Nucléaire : l’UE s’oppose à la signature du contrat entre Prague et KHNP

Photo : YONHAP News

Un haut responsable de l’Union européenne (UE) a demandé à la République tchèque de bloquer la signature du contrat portant sur la construction de deux réacteurs nucléaires à la centrale de Dukovany par Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).Selon le média européen Euractiv, dans une interview accordée à l’agence de presse locale CT lundi, le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce, Lukáš Vlček, a déclaré avoir reçu une lettre en ce sens de la part du commissaire européen français chargé de la Prospérité et de la Stratégie industrielle, Stéphane Séjourné. Le ministre a précisé que le document reflétait le point de vue d’EDF, l’un des soumissionnaires perdants du projet.Le 6 mai, l’entreprise publique française a obtenu de la justice tchèque une injonction provisoire suspendant la conclusion définitive du contrat, dans l’attente du jugement de sa plainte déposée auprès d’un tribunal local. La cérémonie de signature prévue le lendemain a donc été annulée à la dernière minute. EDF a également saisi la Commission européenne, accusant KHNP d’avoir enfreint le Règlement sur les subventions étrangères (FSR) de l’UE.Dans sa lettre, Séjourné indique être en train de collecter des informations sur les aides financières hors UE. Il ajoute qu’une signature définitive du contrat pourrait compromettre la capacité de la Commission à mener des enquêtes efficaces sur d’éventuelles subventions et à imposer des mesures correctives.Entré en vigueur en juillet 2023, le FSR contrôle les entreprises hors de l’Union européenne bénéficiant de subventions publiques excessives pour participer à des appels d'offres ou à des opérations de fusion-acquisition dans l’UE, et ce pour protéger le marché européen de la concurrence déloyale.Face à ces accusations, KHNP a rétorqué n’avoir reçu aucune subvention du gouvernement sud-coréen et que le projet, lancé en mars 2022, n’est pas soumis aux dispositions du FSR.