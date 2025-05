Présidentielle : Lee Ju-ho insiste sur la neutralité politique des agents public

Photo : KBS News

Aujourd’hui, lors du conseil des ministres, le président de la République par intérim a souligné l’importance pour les fonctionnaires de maintenir la neutralité politique en période électorale. Lee Ju-ho a également appelé tous les ministères à unir leurs efforts pour garantir une élection à la fois plus propre et plus sûre que jamais, tout en favorisant l’unité nationale.Celui qui est aussi vice-Premier ministre et ministre de l’Education a également évoqué les inspections de sécurité renforcées, qui se déroulent jusqu’au 13 juin sur plus de 22 000 installations à travers le pays, et a insisté sur le fait que la sécurité des citoyens et leur bien-être doivent rester la priorité jusqu’au dernier jour.Dans ce cadre, Lee a annoncé qu’un plan pour gérer les catastrophes naturelles estivales serait présenté cette semaine. Avant d’exiger des mesures immédiates pour prévenir les glissements de terrain et autres dommages secondaires dus aux pluies torrentielles dans les provinces de Gyeongsang, déjà touchées par d'importants incendies.Enfin, le dirigeant intérimaire a fait savoir que l’exécution des budgets destinés à soutenir des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle, le commerce et la sécurité face aux catastrophes serait terminée dans les trois prochains mois.