Incendie à Icheon : 178 personnes évacuées d’un centre logistique

Photo : YONHAP News

Ce matin vers 10h30, un incendie s’est déclaré dans un centre logistique situé à Icheon, dans la province de Gyeonggi. A 13h, le nombre de personnes évacuées s’élevait à 178. Les autorités ont déclenché une alerte de niveau 2 sur une échelle de 3 et poursuivent les opérations d’extinction. Aucun mort ni blessé n’a été rapporté jusqu’à présent.Les pompiers ont mobilisé 92 véhicules et environ 270 agents, appuyés par divers équipements, dont des hélicoptères, des camions à produits chimiques et des véhicules d’intervention télécommandés. Une unité spéciale de réponse a également été dépêchée sur place.Cependant, l’incendie pourrait durer en raison de la structure du bâtiment construit en béton préfabriqué. D’une superficie de 80 000 m², il s’étend sur trois étages en surface et un sous-sol. De nombreux matériaux inflammables y sont entreposés, notamment des batteries au lithium.Le gouverneur de la province, Kim Dong-yeon, a demandé de suivre de près la situation des employés évacués et de mobiliser tous les moyens disponibles pour limiter les dégâts.