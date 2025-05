Météo : l’avant-goût de l’été se poursuit

Photo : YONHAP News

Les jours se suivent et se ressemblent sur le front de la météo en Corée du Sud. Ce mercredi, les habitants du pays du Matin clair auront de nouveau droit à un avant-goût de l’été avec un ciel dégagé sur l’ensemble du territoire. Mais cette tendance ne devrait pas continuer puisque des nuages sont annoncés en fin de journée et de la pluie est attendue demain.De leur côté, les températures sont toujours supérieures aux normales de saison. Ce matin, il fait 15°C à Séoul et Gwangju, 13°C à Daejeon, 17°C à Jeonju, Daegu et Busan. Cet après-midi, il est attendu 26°C dans la capitale, 27°C à Jeonju, Gwangju et Daegu, 21°C à Busan ainsi que 28°C à Daejeon.