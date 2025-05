Etats-Unis : la nouvelle liste des pays non coopératifs dans la lutte contre le terrorisme comprend la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Mardi, le département d’Etat américain a rendu publique sa liste des pays ne coopérant pas pleinement avec les efforts antiterroristes des Etats-Unis (NFCC). Y figurent Cuba, la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie et le Venezuela.A noter que la Corée du Nord y est présente pour la 29e année consécutive, soit depuis 1997. Elle est également inscrite sur la liste des pays soutenant le terrorisme.Quant à Cuba, qui en avait été retiré par l’administration Biden l’année dernière, y a de nouveau été inscrit. Washington a justifié cette décision en affirmant qu’au moins onze fugitifs américains soupçonnés de terrorisme se trouvent sur son territoire, et que les autorités cubaines ont clairement fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas engager de discussions concernant leur extradition.Les pays présents sur cette liste noire, en vertu de la loi américaine sur le contrôle des exportations d’armement, sont soumis à l’interdiction de la vente et de la délivrance des licences pour l’exportation de matériels et de services de défense. Elle est mise à jour chaque année au mois de mai.