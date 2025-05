Emploi : création de 194 000 nouveaux postes en avril

Photo : YONHAP News

D’après les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), en avril, le nombre de nouveaux postes a augmenté de 194 000 sur un an pour atteindre 28,887 millions. Il s’agit d’une tendance à la hausse à deux chiffres pour le quatrième mois consécutif.Par secteur, l’industrie manufacturière a perdu 124 000 emplois, une baisse plus marquée que celle du mois précédent (-112 000). A noter qu’il s’agit du plus fort recul depuis février 2019, lorsque 151 000 postes avaient été supprimés. Le secteur de la construction a également connu un repli (-150 000 emplois), prolongeant sa tendance à la baisse pour le douzième mois consécutif.En revanche, les secteurs de la santé et de l’action sociale (+218 000) ainsi que des services professionnels, scientifiques et techniques (+113 000) ont vu leurs effectifs augmenter.Par tranche d’âge, le nombre d’emplois a augmenté chez les personnes âgées de 60 ans et plus (+340 000) et chez les trentenaires (+93 000). Cependant, il a reculé dans les autres groupes d’âge, en particulier pour les individus dans la vingtaine (-179 000).Le taux d’emploi s’est établi à 63,2 %, soit une hausse de 0,2 point par rapport à l’année dernière. Toutefois, il a reculé de 0,9 point chez les 15 à 29 ans, atteignant 45,3 %.Le nombre de chômeurs s’est élevé à 854 000, 31 000 de moins qu’à la même période l’an dernier. Le taux de chômage s’est rétréci de 0,1 point pour atteindre 2,9 %. En revanche, celui des jeunes a progressé de 0,5 point, à 7,3 %.