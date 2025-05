Présidentielle : les principaux candidats poursuivent leur campagne dans le bastion conservateur

Photo : YONHAP News

Les trois principaux candidats à l’élection présidentielle du 3 juin sont aujourd’hui à Busan et dans la province de Gyeongsang du Sud qui l’entoure. Hasard du calendrier, ils faisaient tous campagne hier à Daegu et dans sa région voisine, le Gyeongsang du Nord. Le Gyeongsang est traditionnellement le bastion des conservateurs.Le candidat du Minjoo, Lee Jae-myung, a débuté sa journée dans la deuxième plus grande ville de Corée du Sud par une visite au cimetière commémoratif des Nations unies. Il doit ensuite se rendre à Changwon, Tongyeong et Geoje. L’ancien dirigeant du parti de centre-gauche devrait appeler les habitants du Sud-Est à voter pour un candidat plutôt que pour un camp politique.De son côté, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a rencontré des électeurs sur un marché traditionnel à Jinju, avant de visiter l’Administration aérospatiale de Corée (KASA) à Sacheon. Le candidat conservateur poursuivra ensuite sa tournée dans le complexe industriel national de Changwon, puis à Miryang. Il achèvera sa journée au temple Tongdosa, à Yangsan.Quant à Lee Jun-seok, du Nouveau parti de la réforme, il prévoit de visiter une organisation confucéenne à Busan, puis de déjeuner avec des étudiants dans une université locale. Toujours dans cette ville portuaire, il rencontrera des chefs religieux au temple Beomeosa, avant de se rendre au grand marché de poissons de Jagalchi, puis dans le quartier animé de Seomyeon.