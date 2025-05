Les investissements sud-coréens sont perçus positivement aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Plus de la moitié des Américains estiment que les investissements des entreprises sud-coréennes aux Etats-Unis sont bénéfiques pour leur économie. C’est ce que révèle une enquête menée par le Korea Economic Institute (KEI), un think tank basé à Washington, et la société de sondages YouGov.À la question de savoir si les investissements d’entreprises d’un pays sont bénéfiques pour l’économie américaine, 55,6 % des personnes interrogées ont répondu favorablement en ce qui concerne les entreprises du pays du Matin clair. Ce taux est plus élevé que celui enregistré pour la Chine ou l’Arabie saoudite, mais inférieur à celui du Japon ou de l’Allemagne.Par ailleurs, 57,2 % des sondés considèrent que les investissements d’entreprises sud-coréennes dans des usines de fabrication de technologies de pointe sur le sol américain ont un effet positif sur l’économie nationale.Le sondage a été réalisé entre le 17 décembre et le 2 janvier auprès de 1 500 adultes résidant dans dix Etats américains, dont l’Arizona, la Floride, la Géorgie, le Michigan et New York. La marge d’erreur est de plus ou moins 8,21 points de pourcentage.