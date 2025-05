Emeutes au Tribunal du district ouest de Séoul : premières condamnations

Photo : YONHAP News

La justice a condamné aujourd’hui à des peines de prison deux assaillants ayant fait irruption au tribunal du district ouest de Séoul en janvier dernier.Dans un premier jugement rendu dans cette affaire, deux individus, nommés Kim et So, se sont vu infliger respectivement un an et demi et un an de prison, pour intrusion dans un bâtiment et dégradation de biens publics. Le premier a également été reconnu coupable d'actes de violence contre des policiers.Ces deux hommes faisaient partie des émeutiers qui sont entrés par effraction dans le tribunal dans la nuit du 18 au 19 janvier. Ils y ont détruit l’intérieur, exprimant ainsi leur colère après l’émission d’un mandat de détention à l’encontre de l’ex-président Yoon Suk Yeol.