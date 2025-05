Kim Jong-un appelle l’armée à une préparation complète à la guerre

Photo : YONHAP News

Hier, Kim Jong-un a assisté à des exercices tactiques combinés de forces spéciales. L’agence de presse officielle du pays communiste a rapporté, ce mercredi, que le dirigeant a encouragé ses troupes en affirmant que la mission la plus cruciale est d’être pleinement préparé à la guerre.Selon la KCNA, Kim III a souligné que le pays était engagé sur plusieurs fronts, tout en insistant sur le fait que le plus important restait le front anti-impérialiste. Une déclaration qui semble viser les Etats-Unis et leurs alliés, et pourrait être interprétée comme une tentative de justifier l’envoi de troupes en Russie.Les images publiées aujourd’hui par le média d’Etat montrent des chars franchissant des obstacles, des soldats s’infiltrant à bord de canots pneumatiques, ainsi que des drones militaires opérés par l’armée nord-coréenne. Des soldats portant des tenues de camouflage, généralement utilisées par les tireurs d’élite y sont aussi aperçus.Selon certains analystes, ces photographies laissent présager que Pyongyang a tiré des enseignements de la guerre en Ukraine, et cherche à adapter ses entraînements aux réalités du combat moderne.