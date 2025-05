Sommet de l’Otan : la Corée du Sud et les autres pays de l’IP4 invités fin juin

Photo : YONHAP News

L’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) prévoit d’inviter les dirigeants des quatre partenaires dans l’Indo-Pacifique (IP4), à savoir la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, à son prochain sommet. Celui-ci se tiendra les 24 et 25 juin à La Haye, aux Pays-Bas. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la NHK.D'après la radio-télévision publique japonaise, sa tenue peu après l’élection présidentielle sud-coréenne du 3 juin pourrait permettre une première rencontre en personne entre le nouveau président sud-coréen et le Premier ministre japonais. Donald Trump étant également attendu, une rencontre bilatérale avec lui pourrait avoir lieu.Au cours du sommet, les discussions devraient porter principalement sur l’augmentation des budgets de défense. Aucun entretien bilatéral entre les pays membres et l'IP4 n’est prévu à ce stade. Toutefois, la NHK indique que le secrétaire général de l’alliance envisagerait une réunion distincte réunissant les dirigeants des quatre nations de l'Indo-pacifique ainsi que le président américain.Par ailleurs, si Séoul est invité au sommet du G7 prévu du 15 au 17 juin au Canada, le futur chef de l’Etat pourrait enchaîner deux grandes rencontres diplomatiques en l’espace d’une semaine.