Washington : Pyongyang possède 10 ICBM et pourrait en avoir 50 d’ici 2035

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord disposerait actuellement d'une dizaine de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et pourrait en posséder jusqu’à 50 d’ici dix ans. Dans son rapport publié ce mardi, la Defense Intelligence Agency (DIA) a précisé que Pyongyang avait déjà réussi plusieurs tests de missiles balistiques capables de frapper l’ensemble des Etats-Unis. Le service de renseignement du département américain de la Défense a souligné qu’aucune région n'était hors de portée des missiles nord-coréens actuels.Le chef du Commandement du Nord des USA a pour sa part déclaré, dans un rapport soumis avant une audition au Sénat, que le pays communiste continuait d'ignorer les accords internationaux de non-prolifération tout en développant ses capacités d'armement stratégique. Gregory Guillot a ajouté que la rhétorique du régime de Kim Jong-un autour de son nouveau ICBM, le Hwasong-19, suggérait une forte volonté de passer de la phase de recherche et de développement à celle de production et de déploiement de son programme d'armement stratégique.