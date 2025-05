La Corée du Sud se prépare aux fortes pluies estivales grâce à l'IA

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, le gouvernement a présenté un plan visant à prévenir les dégâts liés aux inondations en utilisant les technologies numériques et l'intelligence artificielle (IA). Alors que de fortes pluies sont attendues cet été en raison des effets du changement climatique, l'objectif principal des mesures prises est de détecter plus rapidement les risques d'inondation et de les diffuser plus largement.Dès cet été, un modèle virtuel de barrages et de rivières sera testé. Ce système recréera les déversements des barrages et les précipitations dans un espace tridimensionnel virtuel. Sur la base des simulations, il permettra de prédire la probabilité d'inondation en aval et de déterminer les quantités de déversement.Par ailleurs, parmi les plus de 2 700 caméras installées sur les rivières, plus de 1 000 seront remplacées par des caméras dotées d’IA, capables de détecter automatiquement les personnes et véhicules pour faciliter les évacuations.De plus, jusqu'à présent, des alertes étaient envoyées uniquement pour environ 200 points de surveillance. Cette année, elles seront émises dès qu’un risque de crue est prévu, à partir de quelque 900 stations de surveillance des niveaux d'eau dans tout le pays.L’exécutif prévoit également d'augmenter le débit des barrages pour améliorer la régulation des crues de 10 % par rapport à l'année dernière.