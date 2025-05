Photo : YONHAP News

Après le beau temps de ces derniers jours, la météo sud-coréenne change radicalement aujourd'hui. Ce matin, de la pluie tombe sur tout le territoire. Les précipitations devraient s’estomper progressivement au cours de l’après-midi, mais le ciel restera nuageux.En conséquence, les températures maximales diminuent par rapport à la veille. Ce matin, il fait 18°C à Séoul, 19°C à Daejeon, Daegu et Busan, ainsi que 20°C à Jeonju et Gwangju. Cet après-midi, il est attendu 20°C dans la capitale, 23°C à Daejeon, 24°C à Jeonju et Daegu, 22°C à Gwangju ainsi que 19°C à Busan.