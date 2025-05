Présidentielle : les principaux candidats continuent de tenter de charmer les électeurs

Photo : KBS

En vue de l'élection présidentielle du 3 juin, la campagne se poursuit à travers tout le territoire.Aujourd’hui, Lee Jae-myung doit commencer sa tournée dans le district de Hadong, dans le Gyeongsang du Sud, pour y rencontrer des jeunes afin de discuter des questions d'actualité sous le thème de l'harmonie Est-Ouest. Le candidat du Minjoo doit ensuite se rendre dans les villes du Jeolla du Sud. A l’occasion de la Journée des enseignants, célébrée tous les 15 mai, il prévoit de présenter son programme de réformes éducatives.De son côté, Kim Moon-soo a serré les mains, ce matin, pendant l'heure de pointe, des passagers d’une station de métro dans l’arrondissement de Guro à Séoul. Plus tôt, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) avait participé à une conférence organisée par l'Association des petites et moyennes entreprises. C’était l’occasion pour lui de présenter les stratégies des entreprises face à l'ère de l'intelligence artificielle.Enfin, Lee Jun-seok doit rencontrer des actuels et futurs professeurs. Ce matin, il s’entretiendra avec des jeunes à l'Université nationale de l'éducation de Séoul. Ensuite, celui qui représente le Parti de la Réforme tiendra une réunion avec l'Association des enseignants de l'école élémentaire pour discuter des questions relatives à la protection de leurs droits. Avant d’organiser, ce soir, un rassemblement électoral près de son ancien lycée, le Lycée scientifique de Séoul.