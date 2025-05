Corée-USA : le représentant américain au Commerce est arrivé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le représentant américain au Commerce (USTR) est arrivé hier soir à Séoul pour la conférence des ministres du Commerce du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui réunit 21 pays.En marge de cette réunion, qui a lieu aujourd’hui et demain sur l’île méridionale de Jeju, Jamieson Greer doit s’entretenir en tête-à-tête avec plusieurs de ses homologues, dont le sud-Coréen Ahn Duk-geun. Les deux hommes pourront faire le point sur l’avancement des négociations tarifaires en cours entre leurs pays.Il s’agit de leur deuxième rencontre en une vingtaine de jours, la première remontant au 24 avril. A Washington, la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient organisé des « consultations commerciales » entre leurs ministres des Finances et du Commerce. Depuis, ils continuent à négocier sur quatre dossiers : les mesures tarifaires comme non-tarifaires, la sécurité économique, la coopération pour les investissements et la politique de change.