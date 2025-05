Les sud-Coréens payent de moins en moins en liquide

Photo : YONHAP News

L'utilisation de l’argent liquide diminue rapidement en Corée du Sud. Selon une enquête de la Banque de Corée (BOK), publiée aujourd’hui, sa part parmi les moyens de paiement en 2024 s’élevait à 15,9 %, derrière les cartes de crédit (46,2 %) et les cartes de débit (16,4 %) mais devant la carte mobile (12,9 %).Un chiffre qui confirme le déclin des espèces qui étaient utilisées dans 41,3 % des transactions en 2013, avant de chuter six ans plus tard à 26,4 %. En comparaison internationale, l’année dernière, la Corée du Sud se classait 29e sur 40 pays pour leur utilisation.Dans ce contexte, la BOK mène des expérimentations sur la monnaie numérique de banque centrale (CBDC), et le marché des stablecoins connaît une forte croissance. Certains experts estiment donc qu'à long terme, les transactions en espèces pourraient disparaître.Cependant, la banque centrale insiste sur le fait que la monnaie fiduciaire reste essentielle pour maintenir la confiance dans le système monétaire. Elle affirme qu’il n’est pas question de mettre fin à l’émission de billets et de pièces.