HVAC : Samsung rachète la société allemande FläktGroup

Samsung Electronics s’apprête à racheter la société allemande FläktGroup. Hier, un accord d’acquisition de 100 % des actions détenues par le fonds d’investissement britannique Triton a été conclu pour 1,5 milliard d’euros. Il s'agit de la plus importante acquisition du géant sud-coréen de l’électronique depuis huit ans. En 2017, il avait repris l’équipementier automobile américain Harman pour 8 milliards de dollars.Basé à Herne, dans l’ouest de l’Allemagne, FläktGroup est le premier fabricant d’Europe de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC). Des solutions nécessaires plus particulièrement pour les centres de données et les salles blanches d’usines.La filière du HVAC promet un potentiel important, dopée par l’expansion des data centers liés à l’intelligence artificielle. Avec cette opération, le conglomérat sud-coréen entend s’attaquer au marché mondial du domaine et diversifier ses activités au-delà des semi-conducteurs et de l’électronique grand public.L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.