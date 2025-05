Présidentielle : les milieux religieux expriment leurs souhaits pour le futur chef de l’Etat

Photo : YONHAP News

Alors que la campagne officielle pour l'élection présidentielle a débuté, les organisations catholiques et protestantes du pays ont exprimé leurs souhaits et leurs attentes concernant le prochain dirigeant.Mercredi, dans un communiqué, la Conférence des évêques catholiques de Corée a demandé au prochain chef de l’Etat de servir et de soutenir les citoyens, de promouvoir la paix, de lutter contre la crise climatique et de s'efforcer d'instaurer l'unité et la coexistence.L’Union des églises coréennes, pour sa part, a souligné que le futur président devait être capable d’unir le peuple, de stabiliser l'économie et de renforcer la position de la Corée du Sud dans la communauté internationale. Avant d’ajouter qu’il devrait avoir une vision pour la paix et la réunification de la péninsule.Enfin, le Mouvement chrétien pour l'éthique a indiqué que la loi sur les élections aux fonctions publiques interdisait de mener des campagnes électorales au sein des organisations religieuses. Il a également annoncé que les services religieux et les sermons des principales églises seraient surveillés et qu’en cas d'infraction, il enverrait des avertissements ou effectuerait des signalements à la Commission électorale nationale (NEC).