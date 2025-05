Leisure Lifestyle Awards 2025 : Séoul occupe le trône en Asie

Photo : YONHAP News

L’organisation du tourisme de Séoul (STO) a annoncé ce mercredi que la capitale sud-coréenne avait été sélectionnée comme première destination de loisirs en Asie lors de la 13e édition des « Leisure Lifestyle Awards ». Ces derniers sont organisés chaque année depuis 2013 par le magazine américain spécialisé dans les voyages, Global Traveler.Séoul avait déjà obtenu la première place en 2023, mais avait été détrônée par Taipei l’année suivante, arrivant ainsi en deuxième position. Cette année, les places s’inversent à nouveau. Suivent Tokyo, Phuket et Singapour.Pour la STO, cette distinction reflétait la compétitivité élevée de la ville en matière de contenus de loisirs variés, notamment la vague de la culture pop coréenne, le shopping, la gastronomie, les randonnées, le tourisme nocturne, ainsi que les festivals.L’organisation avait déployé des efforts pour promouvoir la capitale et développer de nouveaux contenus touristiques en tant que destination combinant les affaires et les loisirs. A cet effet, elle avait ouvert des centres de tourisme de randonnée et mené des campagnes de promotion ciblées par région.