Un nombre record de transfuges nord-coréens dans le secteur public

Hier, le ministère de la Réunification a annoncé que le nombre de transfuges nord-coréens s’intégrant dans le secteur public ne cesse d’augmenter. A la fin de l’année dernière, il a atteint le chiffre record de 211. Il s’agit de 17 individus de plus qu’en 2023.Parmi eux, 119 sont fonctionnaires, dont 37 travaillent dans les ministères ou les agences gouvernementales et 82 dans les collectivités locales. Un chiffre qui stagne par rapport à 2019 où ils étaient 122 à occuper ce type de poste. Les 92 autres sont des employés administratifs.Le ministère continue de mettre en place des mesures visant à faire embaucher les réfugiés dans le secteur public. Hier, son patron, Kim Yung-ho, a invité à un déjeuner les anciens ressortissants nord-coréens ayant pris leurs fonctions l’an dernier. L’occasion pour lui d’affirmer que leur rôle servira de socle pour parvenir à l’union des habitants du Nord et du Sud et à la réunification de la péninsule divisée.