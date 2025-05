Apec : la conférence des ministres du Commerce se tient sur l’île de Jeju

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, la Corée du Sud accueille la réunion des ministres du Commerce du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), pour la première fois en 20 ans. Cette dernière se tient jusqu’à demain à l'International Convention Center de Jeju.L’événement réunit les ministres des 21 pays membres, dont ceux des Etats-Unis, de la Chine, du Japon et de l'Australie, ainsi que des représentants d'organisations internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).La conférence est structurée autour du thème annuel de l'Apec, « Construire un avenir durable : connecter, innover, prospérer ». Les trois sujets abordés sont l'innovation en matière d'IA pour faciliter les échanges mondiaux, la connectivité à travers le système commercial multilatéral et la prospérité grâce à un commerce durable.En marge de ces discussions, des réunions bilatérales entre Séoul et plusieurs partenaires clés sont également prévues. Demain, le ministre sud-coréen de l'industrie, Ahn Duk-geun, rencontrera le représentant américain au Commerce (USTR), Jamieson Greer pour discuter des questions douanières. Pour rappel, les deux pays ont fixé le 8 juillet comme échéance de leurs négociations, date à laquelle expire la période de 90 jours de suspension des droits réciproques de l’administration Trump.