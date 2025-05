Déficit public : plus de 60 000 milliards de wons entre janvier et mars

Photo : YONHAP News

Le déficit public de la Corée du Sud s’est creusé entre janvier et mars derniers pour dépasser les 61 000 milliards de wons. Les recettes fiscales provenant des impôts d’Etat et les dépenses ayant atteint respectivement 159 000 milliards et 210 000 milliards. Il s’agit du deuxième plus gros solde négatif pour un premier trimestre de l’année. Le précédent a été enregistré l’année dernière.Le déficit tenant compte des dépenses des retraites et de la sécurité sociale notamment s’est établi à 50 000 milliards de wons.Dans le dernier rapport mensuel sur les comptes publics, publié aujourd’hui, le ministère de l’Economie et des Finances a expliqué ce trou par l’exécution anticipée du budget de l’Etat, comme c’était le cas à la même période l’an dernier.Quant au montant des bons du Trésor, émis pendant les quatre premiers mois de l’année, il a totalisé un peu plus de 81 000 milliards de wons, soit 41 % de l’ensemble prévu d’ici la fin de l’année.