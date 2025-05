Taux de change : Séoul et Washington se retrouvent en Italie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont récemment discuté de leurs politiques de change lors d'une rencontre à Milan. Cette réunion s'est tenue le 5 mai en marge de l'assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement (ADB).Choi Ji-young, vice-ministre chargé des affaires internationales au ministère de l'Economie et des Finances, et Robert Kaproth, secrétaire adjoint aux affaires financières internationales du département américain du Trésor, y ont assisté. Leur échange fait suite aux consultations commerciales du mois dernier, au cours desquelles les deux pays avaient convenu d’entamer des discussions sur leurs politiques de change.Ce matin à 9h10, le taux de change s'établissait à 1 411,7 wons pour un dollar, en baisse de 8,5 wons par rapport au cours de clôture de la veille. Il a chuté jusqu'à 1 390,8 wons lors des transactions nocturnes, à la suite des annonces sur la rencontre Séoul-Washington en Italie. Mais après que les USA ont annoncé que le taux de change n’est pas inclus dans les négociations du commerce, la valeur du won est légèrement retombée.