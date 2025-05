Hyundai Motor débute les travaux de son usine en Arabie saoudite

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor a posé la première pierre de son site de production en Arabie saoudite. Hier, une cérémonie du lancement de la construction de l'usine Hyundai Motor Manufacturing Middle East (HMMME) dans le complexe automobile King Salman a été organisée.HMMME est une coentreprise détenue à 30 % par le constructeur automobile sud-coréen et le reste par le Fonds public d'investissement (PIF) saoudien. Avec une capacité de production annuelle de 50 000 véhicules, incluant des voitures électriques et des modèles à moteur thermique, l'usine doit entrer en service au quatrième trimestre 2026.Ce projet s'inscrit dans le cadre de « Vision 2030 », le plan de développement du pays du Moyen-Orient, visant à diversifier sa structure industrielle centrée sur les énergies traditionnelles, en se tournant vers le secteur manufacturier et l'hydrogène.Hyundai prévoit de faire de HMMME un hub de l'écosystème de la mobilité dans la région, en combinant son expertise technologique avec les ressources humaines et les infrastructures saoudiennes.