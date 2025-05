Photo : YONHAP News

D'après un récent sondage réalisé conjointement par Embrain Public, Kstat Research, Korea Research International et Hankook Research, Lee Jae-myung, du Minjoo, arrive largement en tête de l’élection présidentielle avec 49 % des intentions de vote.Ses principaux rivaux, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), et Lee Jun-seok du Parti de la réforme se placent en deuxième et troisième position avec respectivement 27 et 7 %. Les réponses indécises, y compris les sans opinion, représentaient 16 %.L'enquête a été menée du 12 au 14 mai auprès de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus par téléphone. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.