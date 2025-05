Présidentielle : les candidats poursuivent leurs efforts pour convaincre les électeurs

Photo : YONHAP News

Au quatrième jour de la campagne officielle, les candidats poursuivent leurs efforts afin de convaincre les électeurs. Ce matin, Lee Jae-myung, du Minjoo, s'est rendu au marché de Hwagae, symbole des échanges entre les provinces de Gyeongsang et de Jeolla, où il a discuté avec des jeunes des sujets comme l'emploi, le logement et la natalité.Quant à Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui est de retour à Séoul après trois jours de tournée dans le Gyeongsang, il a réaffirmé son engagement en faveur de la décentralisation, indiquant que les administrations régionales devraient avoir plus d’autonomie sur les autorisations et les budgets.Enfin, Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, a continué sa tournée des restaurants universitaires, avec une visite à l'université nationale de pédagogie de Séoul. Ensuite, comme la Corée du Sud célèbre aujourd’hui la Fêtes des professeurs, il a rencontré l'Association des enseignants du primaire pour discuter des moyens de renforcer leur autorité.