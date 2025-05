Météo : de la pluie avant le week-end

Photo : YONHAP News

La perturbation pluvieuse se poursuit en Corée du Sud. Il pleut actuellement légèrement sur la capitale et des averses soudaines sont attendues dans les régions centrales jusque dans l’après-midi. Pour le sud, de fortes pluies sont prévues, notamment le long de la côte et sur l’île de Jeju.Concernant les températures, elles restent stables par rapport à la veille. Ce matin, il fait 19°C à Séoul et Busan, 20°C à Daejeon, Daegu et Gwangju ainsi que 22°C à Jeonju. Cet après-midi, il est prévu 22°C dans la capitale, 24°C à Daejeon, Jeonju et Daegu, 23°C à Gwangju ainsi que 21°C à Busan. La maximale est pour Gangneung avec 26°C.Ce week-end, la pluie sera encore au rendez-vous samedi avant le retour d’un ciel dégagé pour dimanche. Les températures oscilleront entre 20 et 25°C.