Washington prolonge l’interdiction de voyager en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont décidé de prolonger d’un an l’interdiction pour ses citoyens de se rendre en Corée du Nord sans autorisation spéciale. C’est ce qu’a annoncé, mercredi, le département d’Etat dans le journal officiel.Cette mesure, qui devait expirer le 31 août prochain, est donc prolongée jusqu’au 31 août 2026. Le document explique que cette décision, prise le 21 avril par Marco Rubio, est due à un risque sérieux et persistant d’arrestation et de détention prolongée des citoyens et des ressortissants américains dans le pays communiste.Cette interdiction de voyage avait été instaurée pour la première fois en septembre 2017, après que l’étudiant américain Otto Warmbier, détenu par Pyongyang, avait été rapatrié dans le coma, avant de mourir une semaine plus tard. Depuis, cette mesure est renouvelée chaque année.