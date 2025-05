Apec : Séoul profite de la conférence de Jeju pour négocier avec les pays participants

Photo : YONHAP News

La conférence des ministres du Commerce du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) s’achève aujourd’hui à Jeju, après deux jours de discussions. En marge, la Corée du Sud organise une série de rencontres bilatérales avec plusieurs pays participants, dont les Etats-Unis.Ce vendredi, son ministre du Commerce et de l’Industrie, Ahn Duk-geun, doit rencontrer le représentant américain au Commerce (USTR), Jamieson Greer. Le ministre délégué au Commerce, Chung In-kyo, qui a déjà échangé hier avec ce dernier, sera lui aussi présent à cette réunion.Mercredi, à la veille de l’ouverture de la conférence de Jeju, les deux alliés ont tenu des discussions sur les quatre grands dossiers que sont les mesures tarifaires comme non-tarifaires, la sécurité économique, la coopération pour les investissements et la politique de change. Dans ce contexte, Séoul exige de Washington qu’il exempte les produits « made in Korea » de droits de douane réciproques de 25 %, annoncés par Donald Trump, en lui proposant de coopérer en particulier pour la construction navale.A noter qu’hier, Chung s’est également entretenu en tête-à-tête avec les représentants chinois, philippin, mexicain et vietnamien notamment.