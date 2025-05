Des chercheurs sud-coréens mettent au point des organoïdes dérivés de chauves-souris

Photo : KBS News

Des chercheurs sud-coréens ont développé des organoïdes, des structures similaires aux organes, dérivés de chauves-souris, capables de permettre une réponse proactive face à de nouveaux virus et pandémies. Cette nouvelle a été annoncée aujourd’hui par le ministère des Sciences et des TIC.Une équipe conjointe de l’Institut des sciences fondamentales (IBS) a réussi à créer un modèle biologique d’organoïdes multi-tissus à partir de six espèces de chauves-souris insectivores. Elle a également déterminé les caractéristiques des virus zoonotiques dérivés de ces animaux, tels que le coronavirus.Les chercheurs issus de l’Institut coréen de recherche sur les virus et du Centre d’ingénierie du génome, tous deux sous la tutelle de l’IBS, ont constaté que la réaction immunitaire à un même virus variait selon l’espèce de chauve-souris et l’organe infecté. Cela démontre que les organoïdes de ces mammifères peuvent servir d’outil essentiel pour étudier les interactions entre les virus et le système immunitaire.Les résultats de cette recherche ont été publiés ce matin dans la prestigieuse revue scientifique Science.