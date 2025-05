Projet GNL : Séoul réfléchit à sa présence à la prochaine conférence

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont convié de hauts responsables du commerce de leurs principaux partenaires, dont la Corée du Sud, à la conférence sur l’énergie durable, qui aura lieu du 3 au 5 juin à Anchorage, en Alaska. Une invitation interprétée par Séoul comme une intention de l’administration Trump d’accentuer sa pression pour qu’elle participe au projet de gaz naturel liquéfié (GNL).Ce projet vise à transporter le gaz extrait du nord de l'Alaska, via un gazoduc de 1 300 km, jusqu'à un port du sud, où il serait transformé en GNL et exporté vers l'Asie.Le pays du Matin clair cherche à faire de son engagement un levier dans ses négociations tarifaires avec Washington. Toutefois, il veut prendre sa décision finale après des examens minutieux du projet, jugé pour le moment peu réalisable et très coûteux. De plus, avec une potentielle alternance politique après la présidentielle du 3 juin, le gouvernement sortant souhaite prendre son temps avant d’accepter l’invitation.