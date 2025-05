Dénatalité : 22 000 élèves en moins en un an à Séoul

Photo : YONHAP News

En raison de la baisse du taux de natalité, le nombre d'élèves a tendance à baisser à Séoul. Il a diminué de plus de 22 000 par rapport à l'année dernière. D’après les données publiées aujourd’hui par le rectorat de la capitale, le nombre total d’écoliers, de collégiens et de lycéens s’établit à 812 207 en 2025. Il s’agit d’une baisse de 2,7 % par rapport à 2024.Le nombre d’élèves dans les écoles élémentaires et dans les lycées a respectivement régressé de 342 249 (-5,8 %) et 203 454 (-1,9 %). En revanche, celui au collège augmente pour s’élever à 200 112 (+2,2 %), en raison de la hausse des naissances en 2010 et 2012.Le nombre total de classes a reculé et s'établit à 38 063 (-2,6 %). Quant au nombre moyen d’élèves par classe, il a régressé dans les établissements primaires avec 21,4 (-0,5) alors qu'il a progressé dans le secondaire avec respectivement 26 (+1,2) et 24,7 (+0,2).