Présidentielle : le nouveau patron intérimaire du PPP appelle ouvertement Yoon à quitter le parti

Photo : YONHAP News

Des voix s’élèvent ouvertement au Parti du pouvoir du peuple (PPP) pour que Yoon Suk Yeol quitte le mouvement. Son nouveau chef du comité d’urgence a conseillé à l’ex-président de rendre sa carte de membre.Hier, Kim Yong-tae en a fait part devant les journalistes après sa prise de fonctions, précisant qu’il allait lui rendre visite le plus tôt possible pour solliciter lui-même son départ. Et ce pour le PPP et pour sa victoire à la présidentielle du 3 juin. Il a également évoqué la possibilité d’envisager « d’autres mesures » destinées à le pousser vers la sortie, si Yoon ne se retire pas de son propre gré. Il pourrait s’agir de suspendre la carte de membre pendant un certain temps, en vertu des décisions rendues dans le passé par la justice.Ce matin, invité à une émission de radio de la KBS, le patron intérimaire de la formation conservatrice a martelé que cette question devrait être résolue d’ici la fin de l’année, et que dans cette perspective, il allait contacter l’ancien chef de l’Etat dès cet après-midi.Si Kim durcit le ton, c’est parce que Kim Moon-soo, le candidat de son parti à la présidentielle, ne réunit toujours que près de 30 % des intentions de vote, quatre jours après le lancement de la campagne officielle.Même son de cloche du côté de plusieurs figures de poids du mouvement conservateur, dont des co-directeurs de campagne. Néanmoins, l’ancien ministre du Travail persiste dans sa position, à savoir que c’est à Yoon lui-même d’arrêter sa décision, et qu’il la respectera. Les proches de l’ex-dirigeant sont eux aussi sur la même longueur d’ondes.