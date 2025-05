L’activité économique poursuit sa tendance à la baisse depuis cinq mois

Photo : YONHAP News

Dans le dernier numéro de son rapport mensuel sur la conjoncture économique, le ministère de l’Economie et des Finances a une nouvelle fois indiqué que la tendance baissière s’accentuait, et ce pour le cinquième mois consécutif.Le ministère y précise que la demande intérieure ralentit, pénalisée par la chute de la consommation et des investissements dans la construction, ainsi que par les droits de douane américains.Dans le détail, en mai, les ventes au détail (-0,3 %), les investissements dans les biens d’équipement (-0,9 %) et la construction (-2,7 %) ont diminué par rapport à avril, tandis qu’en mars, la production industrielle a légèrement progressé (+0,9 %). Les exportations, elles, ont connu, une croissance de 3,7 % le mois dernier en rythme annuel. De même pour le moral des consommateurs (+0,4 point).Quant au nombre d’emplois, en avril, il a grimpé de près de 194 000 postes sur un an. Le taux de chômage est tombé de 0,1 point, à 2,9 %.A propos de l’économie mondiale, le ministère a exprimé son inquiétude concernant la volatilité continue des marchés financiers ainsi que le ralentissement des échanges commerciaux et de la croissance. Avant de promettre de faire tous ses efforts pour faire face aux risques commerciaux et pour booster le pouvoir d’achat, notamment via l’exécution rapide de l’additif budgétaire.