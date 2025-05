USFK : les GIs en Corée du Sud permettent de contrer les menaces de la Chine et de la Russie

Photo : YONHAP News

Le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) a souligné hier l'importance d'y maintenir des troupes terrestres pour contrer les menaces de la Chine et de la Russie. Lors du Symposium des Forces Terrestres du Pacifique (LANPAC), qui s’est tenu à Hawaï, Xavier Brunson a expliqué que les GIs stationnés dans le sud de la péninsule jouaient un rôle crucial pour surmonter la « tyrannie de la distance » qui empêche les opérations militaires dans la vaste région indo-pacifique.Le général a mis en avant la position stratégique de la Corée du Sud, affirmant qu'elle représente l'allié le plus proche de Pékin, ainsi qu’une île flottante ou un porte-avions fixe entre le Japon et la Chine continentale. Il a également déclaré que la présence d’une base américaine sur son territoire influence les calculs des dirigeants nord-coréen, russe et chinois, tout en offrant des options aux plus hauts responsables américains en cas de conflit.Brunson a précisé que les troupes américaines ne se concentrent pas uniquement sur la dissuasion de Pyongyang, mais qu'elles font partie d'une stratégie plus large pour l’Indo-Pacifique. Cette déclaration rappelle le concept de « flexibilité stratégique » de ces dernières années.Depuis la réélection de Donald Trump, certains observateurs estiment que Washington pourrait chercher à étendre leur rôle au-delà de la péninsule, notamment en réponse à des crises géopolitiques en Asie du Nord-Est, comme une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine.