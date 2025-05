Photo : YONHAP News

Une délégation sud-coréenne assistera à la cérémonie d’intronisation du pape Léon XIV, prévue le dimanche 18 mai sur la place Saint-Pierre au Vatican. Elle sera dirigée par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Yu In-chon, et inclura également l'ambassadrice de Corée auprès du Saint-Siège, Oh Hyun-joo.A noter que l’ancien acteur devenu ministre avait déjà conduit la délégation gouvernementale envoyée pour rendre hommage au pape François, décédé à la fin du mois dernier.