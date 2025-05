Présidentielle : premier débat télévisé le 18 mai

Photo : YONHAP News

Le premier des trois débats télévisés programmés pour la présidentielle aura lieu ce dimanche entre 20 et 22h sur la chaîne SBS. C’est ce qu’a annoncé la Commission dédiée. Quatre candidats parmi les sept en lice ont été invités. Conformément aux règles en vigueur, leur sélection s’est faite en fonction du nombre de sièges à l’Assemblée nationale de leur formation ou encore du nombre de voix obtenues lors de la précédente élection.Au cours de cette première confrontation, Lee Jae-myung, du Minjoo, Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Lee Jun-seok, du Parti de la Réforme, et Kwon Young-kook du Parti démocrate et travailliste (KDLP) débattront sur des sujets économiques.Les deux prochains débats seront organisés les 23 et 27 mai respectivement sur KBS et sur MBC, également pendant deux heures à partir de 20h. Les quatre hommes s’y affronteront autour de sujets sociétaux et politiques.Pour les trois autres prétendants exclus, un débat distinct est prévu, le 19 mai à 22h sur le plateau de SBS.