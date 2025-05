Journée de la majorité : cérémonie prévue dimanche autour du Deoksugung

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul organisera ce dimanche une cérémonie pour célébrer la Journée de la majorité, en l'honneur des jeunes nés en 2006, qui atteignent cette année l'âge de 19 ans. L’événement se tiendra dans la zone piétonne autour du mur de pierre du palais Deoksugung à partir de 13h.Depuis 1987, la capitale sud-coréenne reconstitue chaque printemps le rite traditionnel du passage à l'âge adulte, offrant ainsi aux citoyens l'occasion de redécouvrir la signification de ce jour.Cette année, en plus des rituels ancestraux comme le port du gat (chapeau traditionnel masculin) et du jokduri (ornement de tête féminin), la manifestation proposera également des concerts de k-pop, des performances de groupes de jeunes et des scènes de busking pour créer une ambiance festive.Des stands de conseil sur les politiques de jeunesse et multiculturelles de la ville seront également présents sur place, afin de fournir aux visiteurs des renseignements utiles.Pour plus d'informations, consultez le portail jeunesse de la ville, Youth Navi (https://youthnavi.net) ou le site de l'Association des Centres de Jeunesse de Séoul (http://youthcenter.co.kr).