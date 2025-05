Apec 2025 : les ministres du Commerce adoptent une déclaration conjointe à Jeju

Photo : YONHAP News

Les ministres du Commerce des 21 pays membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) se sont réunis, hier et aujourd’hui, sur l’île sud-coréenne de Jeju. Malgré les tensions commerciales exacerbées par les tarifs douaniers de l'administration Trump, ils sont parvenus à adopter une déclaration conjointe à l’unanimité.Le ministère sud-coréen de l'Industrie a déclaré qu’au début des négociations, les positions étaient très éloignées, mais que les principales nations avaient fait preuve de flexibilité, réussissant finalement à trouver un consensus afin de renforcer la coopération face aux incertitudes des échanges mondiaux.Le texte adopté ce vendredi met l'accent sur la connectivité par le système commercial multilatéral et la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les participants ont réaffirmé l’importance de son rôle en tant que cadre juridique pour régler les différends commerciaux. Avant de souligner la nécessité d'une transformation significative et globale de ses fonctions.Les ministres ont également réitéré l’engagement de l’Apec à créer un environnement d'investissement transparent, prévisible et favorable aux entreprises.Enfin, la Corée du Sud a proposé l'initiative « AI for Trade » qui a suscité un vif intérêt de la part des autres membres.En parallèle, le pays du Matin clair a organisé une série de rencontres bilatérales avec 14 pays participants, dont les Etats-Unis. En fin de journée, son ministre du Commerce et de l’Industrie, Ahn Duk-geun, s’est entretenu avec le représentant américain au Commerce (USTR), Jamieson Greer. A cette occasion, Séoul et Washington se sont mis d’accord pour discuter en profondeur dès la semaine prochaine aux USA des sujets, tels que les mesures tarifaires comme non-tarifaires, la sécurité économique, la coopération pour les investissements ou encore la politique de change.