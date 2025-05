Présidentielle : premier débat télévisé sur l'économie

Photo : YONHAP News

Le premier débat télévisé pour la présidentielle du 3 juin a été organisé hier. Les quatre candidats invités ont débattu sur des questions économiques, dont la relance de la croissance, la réponse à la politique commerciale américaine et le renforcement de la compétitivité du pays.Lee Jae-myung du Minjoo, a prôné un budget supplémentaire ainsi que le rétablissement des moteurs de croissance. Kim Moon-soo, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a promis la création d'emplois et l’assouplissement des réglementations alors que Lee Jun-seok, du Parti de la réforme, s'est engagé à améliorer la productivité et à flexibiliser l'application du revenu minimum.L’ancien chef de file de la première force de l’Assemblée nationale a été critiqué par ses rivaux pour sa tendance dite pro-chinoise, qui, selon eux, pourrait déboucher sur des liens relâchés avec les Etats-Unis. En réponse, il a mis en garde contre une idéologie simpliste, avant de souligner que l'intérêt national compte le plus pour lui. Il a ensuite mis en avant que si l'alliance avec Washington est vitale pour les sud-Coréens, il est nécessaire de maintenir une distance appropriée dans les dossiers diplomatiques tels que les disputes entre la Chine et Taïwan.Sur la question énergétique, Kim Moon-soo et Lee Jun-seok l’ont critiqué pour son soutien à une énergie propre au détriment du nucléaire, en raison du danger mortel que ce dernier représente. Le second a ainsi déclaré qu'il opterait pour le mix énergétique à moyen terme.Les candidats se sont également opposés sur le projet de loi de « l’enveloppe jaune », qui doit empêcher le patronat d’intenter un procès de dédommagement excessif contre les syndicats sur les dégâts causés par une grève. Lee Jae-myung a dit considérer cette législation, reconnue par l'Organisation mondial du travail, comme indispensable pour les droits syndicaux. Il a été soutenu par Kwon Young-kook, du Parti travailliste démocratique, qui a condamné Kim, en se demandant comment un ancien membre du mouvement syndicaliste, devenu ministre du Travail, peut s'opposer à cette loi.Enfin, à l’exception de Kim, ils ont pointé du doigt la proclamation anticonstitutionnelle de la loi martiale de Yoon Suk Yeol, l'ex président destitué qui vient de quitter le PPP. De son côté, l’ancien ministre du Travail s'en est pris au représentant du Minjoo, qui, selon lui, aurait freiné tous les efforts de l'administration Yoon.