Photo : YONHAP News

Samedi dernier, Yoon Suk Yeol a quitté le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Il a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux et posté qu'il souhaite plus que quiconque la victoire de Kim Moon-soo, le candidat de la formation conservatrice. Un candidat qui, selon lui, pourrait préserver la liberté et la démocratie, fondements du développement durable et du bien-être du peuple.L'ancien président destitué a expliqué que la décision de se retirer était tout ce qu'il pouvait faire pour la victoire du PPP lors de la présidentielle du 3 juin.Yoon a appelé les membres du parti à s'unir et apporter leur entier soutien à Kim, afin de « transmettre la liberté et la prospérité aux générations futures et de barrer la dictature ».